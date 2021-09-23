В Совфеде предложили часть функций органов опеки передать МВД

В Совфеде подготовили очередные поправки к Семейному кодексу. В сми прошла информация, что полицейским расширят полномочия по изъятию детей из семьи и дадут возможность обследовать условия жизни детей.

Однако сенатор Елена Мизулина пояснила, что в законопроекте ни о каком расширении полномочий речи не идет.

Мы попытались разобраться в вопросе с Уполномоченным по правам ребенка в Республике Татарстан Ириной Волынец. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

