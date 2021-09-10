Стали известны лауреаты Шнобелевской премии

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Состоялась 31-я церемония вручения Шнобелевской премии за научные достижения сомнительной ценности. Ее лауреатами стали ученые из 24 стран мира, сообщает "Мир 24".

Так, в категории "Премия мира" награда досталась ученым из США, которые доказали, что борода у мужчин способна защитить от ударов в лицо. За "достижения" в области медицины было отмечено исследование, доказавшее, что оргазм помогает справиться с заложенностью носа так же, как противоотечные средства. А в области экономики выделена работа специалистов из Европы, которые выяснили, что степень ожирения политиков связана с уровнем коррупции в стране.

Ученые из Германии, Британии, Греции и Австралии удостоились премии в области химии за исследование зависимости между запахами, выделяемыми людьми в кинозалах, и сценами насилия на экранах. А испанцы и иранцы были отмечены за работу, посвященную генетическому анализу бактерий на выброшенных жвачках.

Шнобелевская премия была учреждена в 1999 году. Ее вручают в 10 областях, а номинации частично совпадают с нобелевскими.

В прошлом году Гарвардский университет присудил Шнобелевскую премию главам девяти государств. Так, лидеры Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России и Туркмении стали призерами в номинации "Медицинское образование": по мнению жюри, они эффективно использовали пандемию, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи.

