Названы самые дождливые районы Москвы

Дождь в Москве льет с воскресенья с небольшими перерывами. Показатели приближаются к месячной норме осадков. В московском комплексе городского хозяйства уже составили рейтинг самых дождливых округов.

Это ТиНАО, а также Южный и Юго-Восточный округа. Менее мокро на этой неделе в центре и на северо-западе.

Специалисты говорят, что ветер и осадки положительно сказались на качестве воздуха в городе. Количество вредных веществ снизилось местами в 2 раза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.