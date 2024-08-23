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23 августа, 16:30

Общество

Победителей конкурса "Лучшие практики наставничества Москвы" наградят 23 августа

Победителей конкурса "Лучшие практики наставничества Москвы" наградят 23 августа

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23 августа в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" на Охотном Ряду состоится вручение наград победителям конкурса "Лучшие практики наставничества Москвы". Кроме того, там на протяжении всего дня предприниматели и представители крупных компаний делятся секретами успеха и бизнес-идеями.

Тем временем в ЦВЗ "Манеж" 23 августа дадут спектакль "Маленькая сказка большого города", а в "Музеоне" покажут мастер-классы по реставрации живописных полотен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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