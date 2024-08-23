ЦОДД призвал москвичей пересесть на метро из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей и гостей Москвы призвали пересесть на метро для поездок по городу в связи с прогнозируемым дождем с грозой, а также сильным ветром, которые ожидаются в течение всего дня. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта со ссылкой на ЦОДД.

В настоящее время интенсивное движение фиксируется на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Тульской эстакады, а также на МКАД в районе улицы Подольских Курсантов и Ленинградского шоссе.

Также Дептранс предупредил, что во второй половине дня возможны локальные затруднения в центре города, на вылетных магистралях в сторону области и на МКАД. Это связано с коротким рабочим днем, неблагоприятными погодными условиями, ремонтом на дорогах и небольшими ДТП.

"Будьте внимательны. Не отвлекайтесь на телефон во время движения", – рекомендовали в департаменте.

Ливень с грозой ожидается до вечера 23 августа в Москве. Автомобилистов на фоне неблагоприятных погодных условий призвали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

Также в связи с непогодой в столице объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действовать до 21:00.

