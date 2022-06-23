В России не будут выпускать освященный квас со вкусом колы

В России все-таки не будут выпускать освещенный квас со вкусом колы под названием "Колокола". Это оказалось розыгрышем.

О том, что такой квас запустят в производство, накануне заявил управляющий компании Funky Monkey Вячеслав Гавриленков. И его слова начали распространять во многих СМИ. Но оказалось, что к напиткам этот человек не имеет никакого отношения.

В России есть бренд Funky Monkey, который занимается производством напитков. И который заявил, что заменит Coca-Cola, Fanta и другую зарубежную продукцию. А есть совершенно иная компания, которая занимается разработкой сайтов. Она тоже называется Funky Monkey. И именно туда позвонили журналисты, а гендиректор Вячеслав Гавриленков рассказал про славянский квас с названием "Колокола". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.