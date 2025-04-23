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23 апреля, 07:15

Общество

Необычная простуда с температурой и кашлем распространилась среди москвичей

Необычная простуда с температурой и кашлем распространилась среди москвичей

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Жители столицы пожаловались на вирусную инфекцию с тяжелыми симптомами – высокой температурой, которую сложно сбить, и сильным кашлем. Болезнь переносится тяжело, особенно на фоне резкой смены погоды и цветения деревьев.

По словам специалистов, резкое ухудшение самочувствия может быть связано с микст-инфекцией – сочетанием сезонных вирусов. Врачи напомнили, что при вирусных заболеваниях не следует принимать антибиотики без назначения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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