23 февраля, 18:30Общество
Большая ледовая программа состоялась в саду "Эрмитаж" 23 февраля
В саду "Эрмитаж" День защитника Отечества отметили необычно: гости катка стали участниками турнира по керлингу. В команды также вошли известные спортсмены и участники СВО.
Для любителей фигурного катания организаторы провели мастер-классы, где можно было освоить базовые элементы или улучшить технику под руководством опытных наставников. Москвичи отметили, что такие мероприятия помогают продлить ощущение зимы и дарят яркие эмоции.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.