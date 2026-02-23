Большая ледовая программа состоялась в саду "Эрмитаж" 23 февраля

В саду "Эрмитаж" День защитника Отечества отметили необычно: гости катка стали участниками турнира по керлингу. В команды также вошли известные спортсмены и участники СВО.

Для любителей фигурного катания организаторы провели мастер-классы, где можно было освоить базовые элементы или улучшить технику под руководством опытных наставников. Москвичи отметили, что такие мероприятия помогают продлить ощущение зимы и дарят яркие эмоции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.