Парад в честь Дня защитника Отечества прошел в Музее техники Задорожного

В Музее техники Вадима Задорожного День защитника Отечества отметили масштабной праздничной программой. Торжество открыл парад с участием кадетов и колонны исторической военной техники: зрители увидели внедорожник ГАЗ-67, артиллерийский тягач "Комсомолец", первый советский серийный танк МС-1 и даже плавающий танк Т-38.

Для гостей подготовили тематические экскурсии, посвященные авиации Великой Отечественной войны и технике Первой мировой. Посетители участвовали в квестах, стреляли из лазерной винтовки, перетягивали канат и собирали модели легендарного штурмовика Ил-2.

