Врачи предупреждают об опасности частого употребления матчи

Врачи предупреждают москвичей об опасности злоупотребления чая матча. Частое употребление этого напитка может вызвать пожелтение кожи и проблемы с печенью.

Депутаты разработали законопроект, который позволит учитывать ипотечные платежи при назначении социальной помощи семьям. Сейчас эти расходы не учитываются при расчете среднедушевого дохода, из-за чего многие семьи не могут получить поддержку государства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.