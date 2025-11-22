Форма поиска по сайту

22 ноября, 21:30

Общество

Врачи предупреждают об опасности частого употребления матчи

Врачи предупреждают об опасности частого употребления матчи

"Новости дня": более 23 тысяч рабочих мест будут созданы в пяти районах Москвы

Туман и гололедица ожидаются в Москве в ночь на 23 ноября

Температура воздуха в Москве составит 1 градус днем 23 ноября

"Новости дня": страховая пенсия придет россиянам дважды в декабре

"Шоу Проверка": корм для собак

"Москва сегодня": в России предложили наказывать за тунеядство

"Куки-Внуки": Фа Гао

Многодетная россиянка одержала победу в конкурсе красоты "Миссис Вселенная Классик 2025"

Снегурочка на витрине магазина для взрослых возмутила москвичей

Врачи предупреждают москвичей об опасности злоупотребления чая матча. Частое употребление этого напитка может вызвать пожелтение кожи и проблемы с печенью.

Депутаты разработали законопроект, который позволит учитывать ипотечные платежи при назначении социальной помощи семьям. Сейчас эти расходы не учитываются при расчете среднедушевого дохода, из-за чего многие семьи не могут получить поддержку государства.

