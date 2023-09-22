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Новости

22 сентября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы.

Так, движение по внешней стороне Садового кольца будет временно перекрыто 23 сентября с 13:50. Проезд закроют на время проведения Московского мотофестиваля. Откроют движение сразу после прохождения колонны.

Стоимость бензина на бирже упала на 10–11%, дизеля – на 15%. В ряде регионов на заправочных станциях возник дефицит бензина и дизеля. Жалобы поступали из Крыма, Саратова и Рязани.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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