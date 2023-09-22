Астрономы предупредили о магнитной буре 24 сентября

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Магнитная буря прогнозируется утром 24 сентября. Соответствующее предупреждение появилось на портале лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В сообщении уточняется, что пик слабой магнитной бури (уровень G1) придется на 06:00 по московскому времени. Ее вероятность оценивается в 20%, а магнитного шторма – в 5%.

Ранее доктор медицинских наук Роман Горенков рассказал, как магнитная буря может влиять на организм.

Врач объяснил, что магнитные бури – это выброс солнечной энергии, заряженных частиц, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли, в результате чего в нем происходят изменения, и это должно воздействовать на человека. Он не исключил, что зависимость и есть, но пока это не доказано.



Эксперт объяснил, на кого могут влиять магнитные бури