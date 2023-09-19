19 сентября, 17:36Общество
Названы два главных правила, которые помогут пережить магнитные бури
Фото: depositphotos/vampy1
Метеозависимым людям в период магнитных бурь следует снизить физическую нагрузку и пересмотреть свое питание. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Ранее сообщалось о магнитной буре 19 сентября. Соответствующие данные опубликованы на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Кроме того, 20, 23 и 29 сентября также прогнозируется возбужденная магнитосфера.
По словам Чернышовой, здоровым людям не стоит опасаться подобных природных явлений. "В основном все рекомендации касаются тех, у кого есть какие-то проблемы с сердечно-сосудистой системой – гипертоники и гипотоники. Людей, перенесших инфаркты и инсульты, тех, у кого нарушен сердечный ритм, или пациентов с хроническими заболеваниями дыхательной системы, например астматиков", – объяснила она.
Если же зарядку делать не хочется, можно пять минут потанцевать под любимую музыку. Это тоже приведет в тонус сердечно-сосудистую систему.
"Важно выйти на улицу, прогуляться, подышать воздухом, даже если плохая погода. Если нет возможности выбраться из квартиры, то нужно хорошенько проветрить комнаты", – порекомендовала терапевт.
Кроме того, необходимо скорректировать рацион, в частности исключить употребление алкоголя, поскольку организму для его нейтрализации требуется много сил.
Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева предупредила возрастную категорию граждан о рисках ухудшения самочувствия на фоне магнитных бурь. Например, у метеозависимых людей может наблюдаться слабость, а также скачки артериального давления. Зачастую в этом случае требуется помощь врача для корректировки дозы гипотензивных препаратов.
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