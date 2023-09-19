Названы два главных правила, которые помогут пережить магнитные бури

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Метеозависимым людям в период магнитных бурь следует снизить физическую нагрузку и пересмотреть свое питание. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Ранее сообщалось о магнитной буре 19 сентября. Соответствующие данные опубликованы на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Кроме того, 20, 23 и 29 сентября также прогнозируется возбужденная магнитосфера.

По словам Чернышовой, здоровым людям не стоит опасаться подобных природных явлений. "В основном все рекомендации касаются тех, у кого есть какие-то проблемы с сердечно-сосудистой системой – гипертоники и гипотоники. Людей, перенесших инфаркты и инсульты, тех, у кого нарушен сердечный ритм, или пациентов с хроническими заболеваниями дыхательной системы, например астматиков", – объяснила она.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если запланирована генеральная уборка или ремонт, которые требуют отдачи сил, лучше все перенести. Но и в постели не надо лежать весь день. Лучше всего начать утро с зарядки, даже просто в кровати покрутить кистями рук, стопами, посгибать ноги в коленях. Очень важно таким образом разбудить свои суставы и сосуды.

Если же зарядку делать не хочется, можно пять минут потанцевать под любимую музыку. Это тоже приведет в тонус сердечно-сосудистую систему.

"Важно выйти на улицу, прогуляться, подышать воздухом, даже если плохая погода. Если нет возможности выбраться из квартиры, то нужно хорошенько проветрить комнаты", – порекомендовала терапевт.

Кроме того, необходимо скорректировать рацион, в частности исключить употребление алкоголя, поскольку организму для его нейтрализации требуется много сил.





Надежда Чернышова врач-терапевт В еде следует отказаться от жирного мяса, выпечки. Лучше отдать предпочтение легким блюдам. Например, рыбным или из мяса птицы, молочным продуктам. Есть побольше овощей и фруктов, а также увеличить потребление воды.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева предупредила возрастную категорию граждан о рисках ухудшения самочувствия на фоне магнитных бурь. Например, у метеозависимых людей может наблюдаться слабость, а также скачки артериального давления. Зачастую в этом случае требуется помощь врача для корректировки дозы гипотензивных препаратов.

