13 сентября, 13:16Общество
Врач рассказала, как пожилым пережить трехдневную магнитную бурю
Фото: depositphotos/SIphotography
В период магнитных бурь у пожилых людей может ухудшаться самочувствие. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.
Ранее россиян предупредили о начале трехдневной магнитной бури с 13 сентября. О неблагоприятном явлении сообщили специалисты из Пермского политехнического университета. Метеозависимым рекомендуется проявить осторожность и обращать внимание на метеорологические прогнозы.
По словам Маршинцевой, из-за магнитных бурь возрастная категория граждан может ощутить на себе скачки артериального давления и другие неприятные симптомы.
Во время магнитных бурь специалист посоветовала метеозависимым следить за своим здоровьем более внимательно и правильно питаться.
"Часто нужно корректировать с врачом дозы гипотензивных препаратов. Также в этот период следует употреблять побольше овощей, отказаться от соленого, консервированных продуктов", – заключила Маршинцева.
Ранее россиянам рассказали, какие напитки не стоит употреблять в период магнитных бурь. Рекомендуется избегать кофе, а также крепко заваренного чая. В качестве альтернативы можно пить травяные чаи или настои. Вместе с тем необходимо увеличить потребление воды.
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