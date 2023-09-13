Врач рассказала, как пожилым пережить трехдневную магнитную бурю

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В период магнитных бурь у пожилых людей может ухудшаться самочувствие. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

Ранее россиян предупредили о начале трехдневной магнитной бури с 13 сентября. О неблагоприятном явлении сообщили специалисты из Пермского политехнического университета. Метеозависимым рекомендуется проявить осторожность и обращать внимание на метеорологические прогнозы.

По словам Маршинцевой, из-за магнитных бурь возрастная категория граждан может ощутить на себе скачки артериального давления и другие неприятные симптомы.





Юлия Маршинцева врач-кардиолог Метеочувствительные пожилые люди ощущают магнитные бури. Может быть слабость, они говорят, что "нет сил", могут быть изменения в артериальном давлении как в сторону снижения, так и повышения.

Во время магнитных бурь специалист посоветовала метеозависимым следить за своим здоровьем более внимательно и правильно питаться.

"Часто нужно корректировать с врачом дозы гипотензивных препаратов. Также в этот период следует употреблять побольше овощей, отказаться от соленого, консервированных продуктов", – заключила Маршинцева.

Ранее россиянам рассказали, какие напитки не стоит употреблять в период магнитных бурь. Рекомендуется избегать кофе, а также крепко заваренного чая. В качестве альтернативы можно пить травяные чаи или настои. Вместе с тем необходимо увеличить потребление воды.

