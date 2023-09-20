Эксперт рассказал, как предвидеть магнитную бурю и полярное сияние

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Модели магнитных бурь показывают неплохой прогноз лишь на трое суток, а прогноз полярных сияний можно получить лишь на полчаса. Однако грамотные специалисты способны предсказывать на сутки вперед, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на доктора физико-математических наук, профессора РАН Сергея Богачева.

Он уточнил, что в бурях и полярных сияниях иногда можно усмотреть периодичность с шагом порядка 27 дней. Солнце за этот период осуществляет полный оборот вокруг оси и поворачивается к Земле той же стороной. Богачева рекомендовал обратиться к календарю – активная геомагнитная неделя шла с 12 по 19 сентября. В этой связи, продолжил он, следует смотреть на небо во вторую неделю октября.

Вместе с этим он рекомендовал изучать прогнозы магнитных бурь ближе к этому периоду. Вероятности повторения событий достаточно высокие, уточнил Богачев.

19 сентября на Земле произошла очередная магнитная буря. Она стала уже третьей в первом осеннем месяце 2023 года. Помимо этого, 20, 23 и 29 сентября также ожидается возбужденная магнитосфера.