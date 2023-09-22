Третья подряд теплая ночь зафиксирована в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве зафиксировали третью по-июльски теплую ночь подряд. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"В Москве третья подряд летняя ночь. Повторен рекорд 1975 года", – написал он.

Тишковец уточнил, что на метеостанции Балчуг минимальная температура воздуха за минувшую ночь составила 16,1 градуса, в Тушино была зафиксирована минимальная температура в 13,4 градуса, а на базовой метеостанции ВДНХ – 13 градусов. По его словам, данные показатели соответствуют климатической норме июля, когда ночная температура составляет 13,5 градуса.

Синоптик также отметил, что согласно метеостатистике рекорд для станции на ВДНХ принадлежит 1975 году, в ту ночь метеорологи также зафиксировали 13 градусов. Таким образом, пишет Тишковец, прошлая ночь повторила температурный максимум 48-летней давности.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что теплый сентябрь в столице связан с прохождением антициклонов. При этом она уточнила, что температура воздуха в столице в сентябре не такая уж очень аномально высокая. По ее словам, за 20 дней сентября среднесуточная температура на ВДНХ оказалась всего на 1,7 градуса выше климатической нормы.

До этого сообщалось, что сентябрь этого года в Московском регионе, вероятно, окажется в десятке самых сухих месяцев за всю историю метеорологических наблюдений. Согласно расчетам, он завершится с дефицитом осадков и положительной температурной аномалией в 2–3 градуса.



Впервые 21 сентября ночная температура в Москве не опускалась ниже 16,2 градуса