Синоптик предупредил о сильных порывах ветра в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сильные порывы ветра ожидаются в столице с пятницы, 22 сентября, по воскресенье, 24 сентября, предупредил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Об этом сообщает News.ru.

Как отметил синоптик, погода установится солнечная. По его словам, воздух в Москве днем прогреется до 26 градусов, а ночные температуры будут на уровне 17–18 градусов.

"При этом довольно ощутимо усилится ветер, прогнозируются порывы до 12–13 метров в секунду. Уже на следующей неделе москвичи ощутят приближение осени, ожидается дождь и понижение температуры от 6 до 8 градусов", – добавил он.

Из-за риска пожаров в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 12:00 субботы, 23 сентября.

Ранее сообщалось, что сентябрь этого года в столичном регионе, вероятно, окажется в десятке самых сухих месяцев за всю историю метеорологических наблюдений. Согласно расчетам, он завершится с дефицитом осадков и положительной температурной аномалией в 2–3 градуса.



Жители столичного региона поделились кадрами тумана утром 22 сентября