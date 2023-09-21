Синоптик сообщил о начале золотой осени в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Золотая осень пришла в Москву, отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, листва на деревьях уже пожелтела.

"Можно сказать, что золотая осень в Москве уже началась. До этого хлорофилла в листьях было много, они были совсем зеленые. А сейчас в Москве и Подмосковье окрас листьев стал меняться. Особенно это заметно у березы, у клена", – цитирует его Агентство "Москва".

Синоптик обратил внимание, что так называемого бабьего лета не было в столичном регионе, поскольку ему должна предшествовать ненастная погода. В ближайшие дни в Москве будет тепло и солнечно, добавил он.

Вильфанд уточнил, что в ночь на субботу, 23 сентября, температура будет колебаться в диапазоне от 10 до 13 градусов, в центре города столбики термометров могут показать 15 градусов. Днем воздух в Москве прогреется до 23–25 градусов, в Подмосковье – до 26 градусов.

Показатели атмосферного давления будут на 5–7 миллиметров ртутного столба выше нормальных значений, предупредил эксперт. Он также отметил, что осадков не ожидается. По его мнению, у москвичей есть возможность насладиться хорошей погодой.

В свою очередь, климатолог Александр Шувалов в беседе с телеканалом "360" подтвердил, что жители столицы могут рассчитывать на солнечные выходные.

По его словам, сейчас Москва оказалась под влиянием восточной части антициклона.

"То есть сам антициклон теплый, просто он на несколько градусов отличается от предыдущего теплого дня, и сегодня температура будет 20–22 градуса", – объяснил он.

В пятницу, 22 сентября, в столице установится летняя погода, и она сохранится на все выходные, сообщил Шувалов. На юге Московского региона температура будет на уровне 23–25 градусов, уточнил он. Эксперт заявил, что у москвичей есть возможность позагорать.

Как спрогнозировал синоптик, начало октября тоже будет аномально теплым – 15–20 градусов. Специалист заявил, что в Москве наблюдается "синоптическое дежавю", в результате которого погодные условия повторяются раз в три-четыре дня.

Ранее сообщалось, что сентябрь этого года в Московском регионе, вероятно, окажется в десятке самых сухих месяцев за всю историю метеорологических наблюдений. Согласно расчетам, он завершится с дефицитом осадков и положительной температурной аномалией в 2–3 градуса.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова назвала причину аномально теплого сентября. По ее словам, высокие температурные показатели связаны с прохождением антициклонов.



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