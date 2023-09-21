Желтый уровень опасности из-за риска пожаров объявлен в Москве и Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за риска пожаров. Об этом заявил Гидрометцентр России на своем сайте.

По информации синоптиков, предупреждение будет действовать до 12:00 субботы, 23 сентября.

"Пожарная опасность – четвертый класс", – добавили в Гидрометцентре РФ.

Ранее сообщалось, что сентябрь этого года в Московском регионе, вероятно, окажется в десятке самых сухих месяцев за всю историю метеорологических наблюдений. Согласно расчетам, он завершится с дефицитом осадков и положительной температурной аномалией в 2–3 градуса.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова назвала причину аномально теплого сентября. По ее словам, высокие температурные показатели связаны с прохождением антициклонов.

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