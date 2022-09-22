В России с 2023 года увеличат материнский капитал

Почти до 590 тысяч увеличится материнский капитал на первого ребенка в 2023 году. Сумму проиндексируют на 12,5% с 1 февраля. На второго ребенка маткапитал составит 780 тысяч рублей. Это следует из материалов к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России.

Средства материнского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. А еще – направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

