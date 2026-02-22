Перфоманс "Горящее сердце" провели в Калужской области

Масленицу проводили в парке "Никола-Ленивец" в Калужской области. Кульминацией праздника стал перфоманс "Горящее сердце".

Огню предали 25-метровый арт-объект в виде сердца. Его создал автор Николай Полисский по мотивам "Легенды о Данко" Максима Горького. Он объяснил, что акция символизировала стремление делиться светом, как герой произведения, который вырвал свое сердце, чтобы осветить путь другим.

