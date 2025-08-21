Экскурсии по обновленным школам Москвы пройдут с 25 по 30 августа

В Москве впервые проведут экскурсии по обновленным школам столицы, где родители смогут посмотреть в каких условиях будут обучаться их дети. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Гости смогут посетить специализированные учебные кабинеты, где школьники проводят научные эксперименты, обеденные залы, зоны отдыха и пришкольные территории с современными спортивными площадками.

Экскурсии будут проводить с 25 по 30 августа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.