Синоптик рассказал о погоде на День защитника Отечества

Московские улицы непрерывно убирают после аномального снегопада. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что 23 февраля столица попадет в теплый сектор циклона.

Погода будет облачная, пройдет снег, днем местами возможен мокрый снег. За день февраля в Москве может прибавиться от 2 до 4 сантиметров снежного покрова. Температура будет расти и уже превысит климатические рамки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.