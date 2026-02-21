Сотрудницу салона красоты заставили пройти детектор лжи в Москве

В Москве сотрудницу одного из салонов красоты заставили пройти детектор лжи. Девушке предъявили обвинение в краже, но предоставить доказательства ее вины не смогли. Работодатель предложил пройти полиграф, за который еще и удержали часть зарплаты.

По словам пострадавшей, ее обвинили в пропаже краски, однако запись с камер смотреть не стали. Она согласилась на проверку, посчитав это единственным вариантом. Юристы пояснили, что заставить пройти полиграф по закону работодатель права не имеет. Для обычных работников найма эта процедура не обязательна.

