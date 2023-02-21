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21 февраля, 14:30

Общество

Мурашко заявил об улучшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России

Мурашко заявил об улучшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России

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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России улучшается. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, дальше все будет зависеть от того, будут ли люди соблюдать санитарные нормы.

В Оперативном штабе уже опубликовали статистику за сегодняшний день. В России выявили 11 277 заболевших. Это меньше, чем накануне. Выздоровели еще почти 14 тысяч человек. В Москве зафиксировали 1 821 новый случай коронавируса, 3 748 пациентов выздоровели.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
обществовидеоАлина Гилева
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