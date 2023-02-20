В РФ за сутки выявили 12 076 случаев заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На территории РФ за сутки зафиксировали 12 076 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За минувшие 24 часа в России зарегистрировали 30 летальных исходов из-за коронавируса. Согласно информации штаба, за день в РФ госпитализировали 639 пациентов, что на 20% меньше, чем накануне.

Рост количества направлений в медучреждения зафиксирован в 22 субъектах, снижение – в 44 регионах. Выздоровели за минувший день 8 398 человек.

Между тем заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что россияне проходят новый пик заболеваемости COVID-19.

По ее словам, подобная тенденция была предсказуемой. Вместе с тем нынешняя заболеваемость вдвое ниже, чем годом ранее, подчеркнула эксперт.

В Роспотребнадзоре заявили об активизации коронавируса в РФ

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