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20 мая, 14:30

Общество

В столице ожидается потепление до 20 градусов в ближайшие дни

В столице ожидается потепление до 20 градусов в ближайшие дни

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Пасмурная и промозглая погода в Москве, связанная с циклоном, постепенно покидает регион и уходит в Предуралье. В ближайшие дни температура в столице будет колебаться в пределах 18–20 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с четверга, 22 мая, осадков не ожидается, а погода будет переменной облачности, без дождей. С каждым днем температура будет подниматься.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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