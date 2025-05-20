В столице ожидается потепление до 20 градусов в ближайшие дни

Пасмурная и промозглая погода в Москве, связанная с циклоном, постепенно покидает регион и уходит в Предуралье. В ближайшие дни температура в столице будет колебаться в пределах 18–20 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с четверга, 22 мая, осадков не ожидается, а погода будет переменной облачности, без дождей. С каждым днем температура будет подниматься.

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