Жители столицы показали свои пасхальные столы

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. 20 апреля москвичи накрывают праздничные столы в четь Пасхи. Одни украшают стол праздничной посудой и цветами, другие выставляют куличи с разнообразным декором и цветные яйца.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.