Путин поздравил православных христиан и отмечающих Пасху россиян

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин поздравил православных христиан и россиян с праздником Пасхи. Глава государства подчеркнул, что этот праздник дарит любовь и надежду, веру в добро и справедливость. Обращение президента было опубликовано на сайте Кремля.

В документе российский лидер также подчеркнул, что русская православная церковь (РПЦ) и прочие христианские конфессии обладают значительной ролью в укреплении общественного согласия и взаимопонимания, а также существенно влияют на воспитание нового поколения и укрепление семейных ценностей.

Вместе с тем, отметил президент, РПЦ продолжает многовековые традиции ответственного служения, а люди получают возможность обрести веру под предстоятельством патриарха. Также, по словам главы государства, посвященные Пасхе торжества привносят в жизнь радость и любовь, пробуждая в людях самые искренние чувства, вдохновляя их на добрые дела и поступки.

Путин также отметил усилия религиозных организаций по оказанию поддержки защитникам Отечества и их близким. По мнению президента, эти действия заслуживают самого искреннего признания.

С праздником всех верующих также поздравлял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Во время торжественного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя он призвал обнять родных и близких, а также поддержать тех, кто нуждается в помощи.