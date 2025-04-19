Синоптик Леус: температура воздуха в Москве побьет рекорд 1973 года в эти выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха в Московском регионе в выходные дни, 19 и 20 апреля, достигнет рекордного показателя, до 27 градусов тепла. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Эксперт пояснил, что уходящий из Московского региона атмосферный фронт все же принесет в столицу и область локальные и кратковременные дожди. Затем в регионе установится антициклон, под влиянием которого на небе станет меньше облаков. Осадки более не прогнозируется, а температура начнет постепенно повышаться.

"Температура воздуха от 24 до 26 градусов, по области от 22 до 27 градусов. Ветер юго-западный, 4–9 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметра ртутного столба, что около нормы", – поделился эксперт.

Леус также напомнил, что суточный рекорд температуры воздуха для 19 апреля равен 23,6 градуса тепла. Этот показатель был зарегистрирован в 1973 году.

Синоптик также отметил, что в воскресенье, 20 апреля, в столичном регионе не ожидается осадков, а воздух прогреется до 23–25 градусов.

По прогнозам, аномальное для апреля тепло будет сохраняться в Центральной России вплоть до вторника, 22 апреля. Уже к среде похолодает до нормальных для этого месяца показателей. Погода будет оставаться такой до конца недели.