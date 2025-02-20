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20 февраля, 07:45

Общество

В Москве обещают свыше 5 млн руб тем, кто заключит контракт с Минобороны РФ

В Москве обещают свыше 5 млн руб тем, кто заключит контракт с Минобороны РФ

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В Москве обещают свыше 5 миллионов рублей тем, кто заключит контракт с Минобороны РФ, за первый год службы. В эту сумму входит единовременная выплата от столичного правительства – 1,9 миллиона рублей, денежное довольствие в зоне СВО – от 210 тысяч рублей в месяц, а также дополнительная ежемесячная выплата – 50 тысяч рублей.

Подать заявление можно на портале mos.ru или в пункте отбора на улице Яблочкова. Минимальный срок службы по контракту – 1 год, максимальный – 5 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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