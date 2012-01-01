Врач Шабалина: весенняя волна аллергии завершится раньше обычного в 2025 году

Сезон аллергии может начаться раньше в столичном регионе из-за аномально теплой погоды в феврале, предупредили врачи. При этом некоторые пациенты, чувствительные к спорам плесневых грибов, могут испытывать дискомфорт уже сейчас. Как климатические аномалии повлияют на сезон аллергии в 2025 году, а также о правилах самопомощи для пациентов с поллинозом рассказывает Москва 24.

Опасная оттепель

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Зима в столице все еще остается аномальной, несмотря на грядущие заморозки: январь 2025 года стал самым теплым за последние 245 лет. Среднемесячная температура воздуха составила минус 0,02 градуса, а конец января был на 11–12 градусов выше климатической нормы. В связи с этим практически весь снежный покров растаял к последней декаде месяца, что для середины зимы чрезвычайно редкое явление.

Что касается февраля, первая десятидневка месяца была почти на 6 градусов теплее нормы. Такая погода привела к некоторым сбоям в природных процессах: например, раньше срока появились редкие грибы и расцвели подснежники.

Помимо этого, по мнению врачей, в текущем году из-за погодных аномалий раньше срока начнется и сезон аллергии. В Москве и Московской области уже сейчас фиксируют пыльцу ольхи, а на северо-западе России – орешника. Вслед за ними береза может начать цвести уже через 28–34 дня – на месяц раньше, чем обычно.

Сезон уже начался

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Врач-аллерголог и иммунолог Надежда Логина в беседе с Москвой 24 заявила, что для некоторых пациентов сезон аллергии уже начался. По ее словам, теплая погода привела к высокому содержанию в воздухе грибковых аллергенов.

"Есть даже такой термин: "синдром таящего снега". Прелые из-за оттепели листья, мокрые стволы деревьев, здания – все это приводит к высокому содержанию в воздухе плесневых грибов. Это один из самых сильных аллергенов – они широко распространены в природе и очень устойчивы к внешним условиям", – объяснила Логина.





Надежда Логина врач-аллерголог, иммунолог Уже сейчас есть обострения сезонной аллергии у пациентов, страдающих повышенной чувствительностью к плесневым грибам. Если будут заморозки, аллергия потухнет, но возобновится с первыми теплыми лучами солнца.

В свою очередь, пациенты с поллинозом (аллергией на пыльцу) тоже скоро столкнутся с дискомфортом из-за начала жизнедеятельности ветроопыляемых деревьев, рассказала Москве 24 врач-аллерголог Оксана Шабалина.

"Обычно цветение начинается в марте, с первым потеплением, но в этом году сезон начнется раньше, уже в феврале. Первой зацветет ольха, затем лещина, дуб, ясень, клен и на березе закончится первая волна", – рассказала специалист.



При отсутствии погодных аномалий вторая часть сезона обычно приходится на июнь и середину июля. По словам Шабалиной, в этот период страдают пациенты с аллергией на луговые травы, например тимофеевку или райграс. Закрывается сезон цветением сорных трав: полыни, лебеды, амброзии (как правило, это период с августа до октября).





Оксана Шабалина врач-аллерголог По статистике, в Москве самый большой процент пыльцевых аллергиков фиксируется в первую волну – на пыльцу деревьев, на березу. Но если цветение начнется раньше, оно и закончится раньше. А выраженность симптомов будет зависеть от количества осадков: чем суше, тем сильнее.

Если в указанные периоды человек ежегодно испытывает недомогание – заложенность носа, чихание, зуд в глазах, – это веский повод обратиться к врачу-аллергологу, указала Шабалина. С помощью анализов пациенты смогут подтвердить конкретный вид поллиноза, а также получить рекомендации по подготовке к опасному сезону и лечению с помощью аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), добавила она.

Шабалина также назвала несколько правил, которые должен соблюдать каждый аллергик в пик сезона.

"Это использование барьерных спреев в нос, ношение солнцезащитных очков, ежедневный душ, особенно вечером – чтобы смыть пыльцу с волос", – перечислила специалист.

Кроме того, она рекомендовала в сезон аллергии не спать с открытыми окнами, чтобы пыльца не проникала в дом, и ежедневно убирать в закрытые шкафы постельные принадлежности. Незаменимыми для аллергиков в сезон также являются очиститель и увлажнитель воздуха.