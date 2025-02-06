Краснокнижный гриб саркосома шаровидная обнаружен в Подмосковье

Фото: mep.mosreg.ru

Аномально теплая погода стала причиной появления в Подмосковье редчайшего краснокнижного гриба на два месяца раньше обычного срока. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

Саркосома шаровидная была обнаружена в Дмитровском городском округе. Областное Минэкологии напомнило, что гриб несъедобен и внесен в Красные книги России и Московской области. Он встречается в Дмитровском, Одинцовском и Можайском городских округах.

Обычно плодовые тела саркосомы фиксируют лишь в апреле или мае.

Ранее сообщалось, что в Красную книгу Москвы внесены 573 вида животных, растений и грибов. Теперь все они защищены правовым документом.

В книге можно найти данные о разных редких представителях флоры и фауны, включая млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, рыб, беспозвоночных животных. Там же содержится информация о растениях, мхах, лишайниках и грибах.

