06 февраля, 15:22Общество
Краснокнижный гриб саркосома шаровидная обнаружен в Подмосковье
Фото: mep.mosreg.ru
Аномально теплая погода стала причиной появления в Подмосковье редчайшего краснокнижного гриба на два месяца раньше обычного срока. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
Саркосома шаровидная была обнаружена в Дмитровском городском округе. Областное Минэкологии напомнило, что гриб несъедобен и внесен в Красные книги России и Московской области. Он встречается в Дмитровском, Одинцовском и Можайском городских округах.
Обычно плодовые тела саркосомы фиксируют лишь в апреле или мае.
Ранее сообщалось, что в Красную книгу Москвы внесены 573 вида животных, растений и грибов. Теперь все они защищены правовым документом.
В книге можно найти данные о разных редких представителях флоры и фауны, включая млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, рыб, беспозвоночных животных. Там же содержится информация о растениях, мхах, лишайниках и грибах.
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