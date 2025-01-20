Новости часа: алгоритм лечения бесплодия у женщин запустили в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Алгоритм лечения бесплодия у женщин запустили в Москве в рамках нового стандарта медпомощи, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Систему газопроводов обновили в 2024 году в 271 столичном доме, рассказали представители Мосгаза.

Около 60 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Москве, рассказал заммэра города Петр Бирюков.

