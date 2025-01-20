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Новости

20 января, 22:00

Общество

Новости часа: алгоритм лечения бесплодия у женщин запустили в Москве

Новости часа: алгоритм лечения бесплодия у женщин запустили в Москве

"Мой район. Новости": в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 января

Новости часа: в школе № 1566 будут учиться дети с 7-го по 11-й класс

Шоколад "Аюнка" снимут с продажи из-за схожести с "Аленкой"

Новости часа: в Тверском районе инвестор построит здание театра мюзикла

Дети вышли на лед Калитниковского пруда в Москве

Резкое похолодание придет в Москву 21 января

Новости часа: обновление Марьинской школы № 1566 завершится к 1 сентября

"Атмосфера": небольшой снегопад ожидается в Москве 21 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Алгоритм лечения бесплодия у женщин запустили в Москве в рамках нового стандарта медпомощи, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Систему газопроводов обновили в 2024 году в 271 столичном доме, рассказали представители Мосгаза.

Около 60 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Москве, рассказал заммэра города Петр Бирюков.

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