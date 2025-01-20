Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 22:15

Общество

Арктическое вторжение придет в Москву в ночь на 21 января

Арктическое вторжение придет в Москву в ночь на 21 января

Новости часа: алгоритм лечения бесплодия у женщин запустили в Москве

"Мой район. Новости": в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 января

Новости часа: в школе № 1566 будут учиться дети с 7-го по 11-й класс

Шоколад "Аюнка" снимут с продажи из-за схожести с "Аленкой"

Новости часа: в Тверском районе инвестор построит здание театра мюзикла

Дети вышли на лед Калитниковского пруда в Москве

Резкое похолодание придет в Москву 21 января

Новости часа: обновление Марьинской школы № 1566 завершится к 1 сентября

В Москву ждет арктическое вторжение. На фоне порывов холодного ветра в ночь на вторник, 21 января, температура воздуха в городе понизится до минус 8 градусов.

При этом атмосферное давление, напротив, вырастет. В дневное время в столице прогнозируется около минус 3–4 градусов. Кроме того, в среду, 22 января, синоптики обещают интенсивные снегопады, которые смогут частично восстановить растаявшие сугробы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика