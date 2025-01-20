Арктическое вторжение придет в Москву в ночь на 21 января

В Москву ждет арктическое вторжение. На фоне порывов холодного ветра в ночь на вторник, 21 января, температура воздуха в городе понизится до минус 8 градусов.

При этом атмосферное давление, напротив, вырастет. В дневное время в столице прогнозируется около минус 3–4 градусов. Кроме того, в среду, 22 января, синоптики обещают интенсивные снегопады, которые смогут частично восстановить растаявшие сугробы.

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