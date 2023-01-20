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Новости регионов: СК проверит все случаи вспышки кори в Новосибирске

Новости регионов: СК проверит все случаи вспышки кори в Новосибирске

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Следственный комитет проверит все случаи вспышки кори в Новосибирске. По одной из версий, переносчиками заболевания могут быть мигранты из Средней Азии. На 17 января было зафиксировано 45 случаев, среди которых 17 среди детей. Повышенная заболеваемость наблюдается в регионе с ноября. Помимо проверки в Новосибирской области проводят дополнительную вакцинацию. К середине декабря 2022 года прививки сделали почти 650 человек.

Две дымовые трубы взорвали в Норильске. Таким образом проходит демонтаж зданий закрытого металлургического завода. Трубы были построены в 80-х годах XX века. Их общий вес составляет больше 20 тысяч тонн. Осталось еще три, их также взорвут. Полностью площадку планируют расчистить в течение двух лет. Для этого задействуют специализированную технику. Части металлических конструкций отдадут на переработку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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