Нутрициолог рассказала, как выбрать качественные вареники

Вареники хорошего качества являются не только быстрым и вкусным, но также полезным блюдом, поскольку творог при варке сохраняет свои свойства. Нутрициолог Ольга Панова рассказала, как правильно выбрать натуральные вареники с творогом в московских магазинах.

Она посоветовала обращать внимание на материал, из которого сделана упаковка. Так, картонная коробка лучше сохраняет форму, не деформируя вареники, и является более экологичной. При этом полуфабрикат из пластиковой упаковки лучше сохраняется в холоде, что упрощает его транспортировку.

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