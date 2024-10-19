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19 октября, 07:45

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать качественные вареники

Нутрициолог рассказала, как выбрать качественные вареники

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Вареники хорошего качества являются не только быстрым и вкусным, но также полезным блюдом, поскольку творог при варке сохраняет свои свойства. Нутрициолог Ольга Панова рассказала, как правильно выбрать натуральные вареники с творогом в московских магазинах.

Она посоветовала обращать внимание на материал, из которого сделана упаковка. Так, картонная коробка лучше сохраняет форму, не деформируя вареники, и является более экологичной. При этом полуфабрикат из пластиковой упаковки лучше сохраняется в холоде, что упрощает его транспортировку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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