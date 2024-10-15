Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 08:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать гранат

Нутрициолог рассказала, как выбрать гранат

Синоптики пообещали до 7 градусов тепла в Москве 15 октября

Ведущие Москвы FM перечислили темы эфира 15 октября

208 детей родились в Москве 14 октября

Количество юных пользователей банковских карт в России выросло до почти 7 млн

"Утро": 8 градусов ожидается в столице 15 октября

Жители ЖК в Котельниках пожаловались на отсутствие горячей воды и отопления

До трети месячной нормы осадков выпало в Москве 14 октября

Мощный циклон принес в Москву почти 30% месячной нормы осадков

Обитатели Московского зоопарка эмоционально встретили первый снег

Гранат хорошо поддерживает иммунитет в сезон простуд и ОРВИ. Кроме того, его зерна способны замедлять старение и продлевать молодость благодаря большому количеству витаминов, минералов и антиоксидантов.

Нутрициолог Тамара Синько советует при выборе ягоды обращать внимание на ее кожуру. У спелого граната она тонкая, облегает ягоду, и через нее прощупываются зернышки. Если же кожура твердая, то, скорее всего, гранат давно лежит на прилавке.

При этом эксперт уточнила, что осенью на прилавках встречаются плоды из Узбекистана, Марокко и Перу, однако чаще можно встретить поставку из Азербайджана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоМаксим ШаманинНика КараваеваЕвгения Борода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика