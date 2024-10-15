Нутрициолог рассказала, как выбрать гранат

Гранат хорошо поддерживает иммунитет в сезон простуд и ОРВИ. Кроме того, его зерна способны замедлять старение и продлевать молодость благодаря большому количеству витаминов, минералов и антиоксидантов.

Нутрициолог Тамара Синько советует при выборе ягоды обращать внимание на ее кожуру. У спелого граната она тонкая, облегает ягоду, и через нее прощупываются зернышки. Если же кожура твердая, то, скорее всего, гранат давно лежит на прилавке.

При этом эксперт уточнила, что осенью на прилавках встречаются плоды из Узбекистана, Марокко и Перу, однако чаще можно встретить поставку из Азербайджана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.