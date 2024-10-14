Синоптик Позднякова: дождь со снегом в Москве закончится к утру 15 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дождь в Москве закончится к утру вторника, 15 октября. Практически до конца рабочей недели погода в городе будет ниже климатической нормы или в ее пределах, сообщила Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Как рассказала синоптик, в ночь на 15 октября температура воздуха составит от 2 до 4 градусов. Днем она повысится до 5–7 градусов, а ветер сменится на более теплый, юго-западный.

В среду, 16 октября, существенных осадков в городе не ожидается, а 17-го числа они совсем не прогнозируются. В оба дня ночные температуры составят 2–4 градуса, днем будет 5–7 градусов. Ветер, уточнила Позднякова, начнет стихать, поэтому погода станет более комфортной.

В пятницу, 18 октября, ночью будет от 1 до 6 градусов, днем – от 5 до 10 градусов. В субботу ночью ожидается 1–6 градусов, днем – 7–12 градусов. Эти значения уже выше климатической нормы, уточнила специалист.

Между тем ночь на 14 октября стала самой холодной с начала месяца. Минимальная температура на ВДНХ достигла 2,4 градуса, а в подмосковных Луховицах воздух охладился до отрицательных значений.

Утром 14 октября в ТиНАО зафиксирован первый снег. В 11:00 была распространена информация о нем, слабом дожде и снижении видимости до девяти километров.