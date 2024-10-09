В Депздраве заявили, что в столице наметилась тенденция к многодетности

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Москвички все чаще становятся многодетными мамами. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии департамента здравоохранения столицы Антона Оленева.

В ходе XIX Ежегодного Всероссийского конгресса специалистов перинатальной медицины "Современная перинатология: организация, технологии, качество" Оленев отметил "интересную тенденцию" – на фоне уменьшения первых, вторых и даже третьих родов увеличивается тенденция к многодетности. Так, четвертых, пятых, шестых и более родов из года в год становится чуть-чуть больше.

"Многодетность становится трендом современности. Для меня было открытием, что шестых и более родов за последние пять лет стало в два раза больше", – добавил он.

По его словам, средний возраст большинства рожениц в столице составляет 30–34 года.

Ранее в России зафиксировали исторический минимум рождаемости. Последний раз он был в 1999 году после дефолта. За первое полугодие в стране родились 599,6 тысячи детей, что на 16,6 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

В июне рождаемость снизилась до 98,6 тысячи детей. Это стало рекордно низким показателем. Раньше количество новорожденных обычно не опускалось ниже 100 тысяч.

