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14 октября, 23:15

Общество

Мощный циклон принес в Москву почти 30% месячной нормы осадков

Мощный циклон принес в Москву почти 30% месячной нормы осадков

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По данным синоптиков, мощный циклон с начала понедельника вылил на город почти 30% месячной нормы осадков. Землю покрыл мокрый снег высотой в 2–3 сантиметра. В последний раз в Москве такая ситуация 14 октября отмечалась в 2007 году.

По прогнозам, дождь с мокрым снегом и порывистым ветром задержатся в Москве и во вторник. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Жителей просят быть предельно внимательными на улице, не укрываться и не парковаться под деревьями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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