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16 октября, 08:00

Общество

Эксперт рассказала, на что нужно обращать внимание при покупке бородинского хлеба

Эксперт рассказала, на что нужно обращать внимание при покупке бородинского хлеба

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Во всем мире 16 октября отмечают День хлеба. В России самым популярным сортом считается пшеничный, на втором месте расположился ржаной, а на третьем – бородинский хлеб.

О том, как выбрать лучший последний продукт из этого списка, рассказала ведущий научный сотрудник НИИ хлебопекарной промышленности Ольга Парахина. В первую очередь она рекомендует обращать внимание на состав, если в нем присутствует лимонная кислота или краситель, значит, это не настоящий бородинский хлеб.

Помимо этого, внешний вид продукта должен быть темно-коричневого цвета с посыпкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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