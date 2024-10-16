Эксперт рассказала, на что нужно обращать внимание при покупке бородинского хлеба

Во всем мире 16 октября отмечают День хлеба. В России самым популярным сортом считается пшеничный, на втором месте расположился ржаной, а на третьем – бородинский хлеб.

О том, как выбрать лучший последний продукт из этого списка, рассказала ведущий научный сотрудник НИИ хлебопекарной промышленности Ольга Парахина. В первую очередь она рекомендует обращать внимание на состав, если в нем присутствует лимонная кислота или краситель, значит, это не настоящий бородинский хлеб.

Помимо этого, внешний вид продукта должен быть темно-коричневого цвета с посыпкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.