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Новости

19 мая, 19:15

Общество

Шашлык нескольких торговых марок не прошел проверку в Москве

Шашлык нескольких торговых марок не прошел проверку в Москве

Роспотребнадзор выявил шашлык с кишечной палочкой в столичных магазинах

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Роспотребнадзор обнаружил 6 образцов шашлыка с кишечной палочкой и другими бактериями

Роспотребнадзор выявил, что 6 из 14 образцов шашлыка, отобранных в магазинах столичных ретейлеров, не соответствуют нормам безопасности. Некачественные полуфабрикаты обнаружили у производителей "Окей", "Свинокомплекс Короча", "Мираторг-Курск", "Филье-Проперти" и "ПензаМолИнвест". В них была найдена кишечная палочка и другие бактерии.

По словам врачей, кишечная палочка не могла размножиться после производства шашлыка. Она может попасть в продукт, если сотрудники предприятия не моют руки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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