19 марта, 11:00
Столичные ЗАГСы продлили часы работы в популярные даты
Столичные ЗАГСы будут работать дольше в самые популярные у молодоженов дни этого года. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Абсолютным рекордсменом по количеству поданных заявлений в столице стало 26 июня. В этот день планируют пожениться уже более 1,6 тысячи пар.
26 июля столичные дворцы бракосочетания также откроют свои двери для влюбленных, несмотря на традиционно выходной день. Речь идет о ЗАГСах "Кутузовский", "Таганский", "Шипиловский", "Зеленоградский" и "Митинский", а также Дворце бракосочетания "Южное Бутово".
