Московские водители стали бороться за расчищенные от снега парковочные места

В Москве водители устанавливают самодельные ограждения и таблички, чтобы закрепить за собой расчищенные от снега парковочные места. Некоторые используют опасные методы, например прячут под снегом шипы для повреждения колес других автомобилей.

Юрист Павел Агиев пояснил, что парковочные места во дворах многоквартирных домов являются общей долевой собственностью. Их самовольный захват влечет административный штраф от 2 до 5 тысяч рублей. При возникновении конфликтов из-за парковки следует обращаться в управляющую компанию.

