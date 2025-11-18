Врачи рассказали, чем опасны импульсивные покупки

Импульсивные покупки могут перерасти в патологическую зависимость, которую врачи называют ониоманией. По словам психологов, с развитием маркетплейсов сделать спонтанную покупку стало проще, а дофаминовый всплеск от новой вещи усиливает привычку тратить без необходимости.

Главные признаки зависимости – частые траты на ненужные вещи, чувство вины после покупок, конфликты с близкими, тревожность и бессонница. Врачи предупредили, что за шопоголизмом может скрываться биполярное расстройство или другие психические состояния, требующие медикаментозного лечения.

