14 ноября, 07:45

Общество

В России начали набирать популярность маняни

В России начали набирать популярность маняни

На российском рынке услуг начали набирать популярность маняни. Это специалисты, которые помогают мамам в уходе за детьми, ведении домашнего хозяйства и оказывают психологическую поддержку. У таких помощниц часто есть педагогическое и психологическое образование, а их задача – разгрузить женщину, страдающую от недосыпа, стресса и эмоционального выгорания.

Услуги манянь востребованы особенно в семьях, где нет поддержки со стороны родственников. Формат пришел в Россию из Нидерландов, где помощь манянь после родов покрывается страховкой. В Красноярске и Москве уже запущены проекты с такими специалистами. Их час работы стоит от 500 до 700 рублей, полный день – от 5 до 12 тысяч рублей, при проживании в семье – от 7 тысяч в день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Митя Козачинский, Дарья Ермакова, Анастасия Налетова

