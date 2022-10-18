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Общество

"Сам записался через госуслуги": доброволец рассказал, как прибыл в военкомат

"Сам записался через госуслуги": доброволец рассказал, как прибыл в военкомат

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В Москве и Подмосковье завершилась частичная мобилизация. Пункты сбора для призывников закрыты, а разосланные повестки по месту жительства недействительны. Кроме того, уже закрыли и все разыскные дела.

Между тем записаться добровольцем в зону спецоперации по-прежнему можно. Заявки на оформление принимают на портале "Госулуги".

"Я иду добровольцем, сам записался через госуслуги. Я просто считаю, что это мой долг как гражданина", – пояснил один из пришедших в военкомат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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