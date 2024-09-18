В ГД готовится законопроект об ужесточении процесса развода. Если его примут, то по решению суда супруги будут обязаны посещать консультации у семейного психолога.

Инициативу начали разрабатывать после проведенного исследования, которое показало, что количество разводов в России несколько лет подряд превышает число браков. Так, в 2023 году число разводов увеличилось почти в 1,5 раза с 2022-го. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.