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18 сентября, 23:50

Общество

В ГД готовится законопроект об ужесточении процесса развода

В ГД готовится законопроект об ужесточении процесса развода

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В ГД готовится законопроект об ужесточении процесса развода. Если его примут, то по решению суда супруги будут обязаны посещать консультации у семейного психолога.

Инициативу начали разрабатывать после проведенного исследования, которое показало, что количество разводов в России несколько лет подряд превышает число браков. Так, в 2023 году число разводов увеличилось почти в 1,5 раза с 2022-го. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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