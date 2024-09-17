Новости регионов: водитель ВАЗа спровоцировал массовое ДТП в Краснодарском крае

Четыре человека пострадали в массовой аварии в Краснодарском крае. Три машины столкнулись на трассе Майкоп – Усть-Лабинск. По предварительным данным, 18-летний водитель за рулем автомобиля "Жигули" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Peugeot. В результате ВАЗ разорвало пополам, а одна из частей отлетела в Nissan, который ехал навстречу. Обстоятельства ДТП устанавливают.

Тем временем в Крыму сильный ливень затопил несколько городов. Среди них – Алушта, Ялта и Гурзуф. Из-за сильных потоков по некоторым улицам невозможно ходить пешком. Машины передвигаются по дорогам наполовину в воде. По прогнозам синоптиков, дожди в регионе продлятся еще около двух дней. После этого вернется сухая и солнечная погода.

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