Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 17:15

Происшествия

Новости регионов: водитель ВАЗа спровоцировал массовое ДТП в Краснодарском крае

Новости регионов: водитель ВАЗа спровоцировал массовое ДТП в Краснодарском крае

По делу экс-адвоката Эльмана Пашаева следователи опрашивают военных

Новости мира: 7 человек допросили в рамках расследования дела о покушении на Трампа

Тайфун в Китае привел к отмене более 1,5 тысячи рейсов

Новости регионов: сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Свердловской области

Москвич попытался украсть дорогой внедорожник с помощью эвакуатора

СК возбудил дело о мошенничестве в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева

Новости мира: при расследовании покушения на Трампа были допрошены 7 человек

Новости регионов: в Приамурье обнаружили место крушения вертолета Robinson R66

Бывший адвокат Эльман Пашаев задержан за обман мужа Елены Блиновской

Четыре человека пострадали в массовой аварии в Краснодарском крае. Три машины столкнулись на трассе Майкоп – Усть-Лабинск. По предварительным данным, 18-летний водитель за рулем автомобиля "Жигули" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Peugeot. В результате ВАЗ разорвало пополам, а одна из частей отлетела в Nissan, который ехал навстречу. Обстоятельства ДТП устанавливают.

Тем временем в Крыму сильный ливень затопил несколько городов. Среди них – Алушта, Ялта и Гурзуф. Из-за сильных потоков по некоторым улицам невозможно ходить пешком. Машины передвигаются по дорогам наполовину в воде. По прогнозам синоптиков, дожди в регионе продлятся еще около двух дней. После этого вернется сухая и солнечная погода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПобществопогодарегионывидеоЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика